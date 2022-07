Paven planlegger å besøke Moskva og Kyiv

Besøkene til de to østeuropeiske hovedstedene skal etter planen skje etter pavens besøk til Canada denne måneden.

I et Reuters-intervju mandag fortalte pave Frans at ideen om å gå av med pensjon på slutten av sommeren, «aldri har vært i mitt hode».

Likevel gjentok han at han kanskje en dag vil trekke seg som pave, slik hans forgjenger, pave Benedikt, gjorde i 2013. Pave Frans avslørte samtidig at kneproblemene hans, som har fått ham til å bruke rullestol i over en måned, skyldtes et lite brudd som oppsto da han tråkket feil.

Pave Frans skulle ha besøkt Kongo og Sør-Sudan denne uken, men måtte avlyse turen etter råd fra leger. Neste planlagte besøk for 85-åringen er en reise til Canada 24.–30. juli. Det er ikke satt noen dato for det planlagte besøket i Russland og Ukraina.

