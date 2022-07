Nyhetsredaktør hadde forhold til Arfan Bhatti, men ifølge TV 2 er hun ikke inhabil i dag

Det viser en intern epost Solbrække har skrevet til ansatte i TV 2 som Aftenposten er blitt kjent med.

«Vi skal selvsagt ikke la vår journalistikk preges av verken min eller andres fortid», skriver hun i eposten. Hun skriver også at forholdet var en stor tabbe, som hun har beklaget, og at det er viktig for henne å være åpen om hva som skjedde internt.

Den straffedømte islamisten Bhatti har den siste tiden kommet i medienes søkelys på grunn av kontakten han hadde med Zaniar Matapour som er siktet etter masseskytingen ved utestedene Per på hjørnet og London pub i Oslo.

Da Solbrække var journalist i TV 2 på midten av 2000-tallet, hadde hun et forhold til Bhatti. Forholdet kom fram i forbindelse med at Bhatti sto tiltalt i en straffesak i 2008. Hun var ikke mistenkt for noe ulovlig, men vitnet i saken. Med få unntak var det ingen etablerte medier som navnga henne.

Solbrække ble siden nyhetsredaktør i 2017. Når TV 2 dekker saker som omhandler Bhatti, er det hun som er ansvarlig for kanalens nyhetsdekning. Administrerende direktør og sjefredaktør Olav T. Sandnes bekrefter at hun ikke er vurdert å være inhabil.

– Jeg vurderte uavhengigheten og habiliteten til alle mine redaktører på tidspunktet de ble ansatt. Det er ingenting ved den siste tidens hendelser som endrer på de habilitetsvurderingene jeg gjorde da Karianne Solbrække ble ansatt. Jeg har ikke hatt grunn til å betvile hennes vurderinger, sier Sandnes.

Aftenposten har sendt flere spørsmål til Karianne Solbrække, men hun henviser til sin sjef Olav T. Sandnes.

