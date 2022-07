NHO Luftfart om SAS-streiken: – Sterkt beklagelig

– En rekke forhandlingsspor ble forsøkt, men dessverre uten å lykkes. Også løsninger som kunne skjerme den kommende sommertrafikken, sier Lothe i en uttalelse til NTB.

Mandag formiddag ble det kjent at meklingen mellom SAS og pilotene ikke førte fram, og at 900 SAS-piloter er i streik.

– I en mekling skal det normalt forhandles om endringer i eksisterende tariffavtaler i SAS. Denne gangen dreide ønsket fra pilotene seg også om innflytelse på selskapsstrukturen. SAS er nødt til å ha mulighet til å utvikle seg til et konkurransedyktig og fremtidsrettet flyselskap, sier han.

Han sier at selskapet må effektivisere og tilpasse seg en ny markedssituasjon med blant annet flere ferie- og fritidsreiser. Dette krever mer fleksible tariffavtaler og evne til å tilpasse produksjonen når det er mest behov.

– Dessverre var det ikke mulig å finne en tilfredsstillende løsning på dette. Meklingen er således avbrutt, og vi står i en meget beklagelig konflikt med store konsekvenser for mange som nå skal på feriereiser, sier Lothe.

[ SAS-sjefen raser mot streikende piloter: – Skammelig ]

Pilotene legger all skyld på SAS

– Vi har innsett at SAS ikke vil ha enighet. SAS vil ha streik, sier Martin Lindgren i den svenske pilotforeningen.

Lederen for den svenske pilotforeningen legger all skyld på SAS.

– Hva vi enn har gjort, så har vi ikke kommet i mål, sa Martin Lindgren da han møtte pressen mandag.

SAS har varslet at de holder døren åpen for nye samtaler. Lindgren sier at de også håper at de kan komme tilbake til forhandlingsbordet.

– Men at det kreves at arbeidsgiveren flytter seg.

Han ønsker ikke å uttale seg om konkursfaren i SAS.

– Vi har naturligvis fundert over det, men vi står nå opp for våre prinsipper, sier han.