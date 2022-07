Sian-lederen påkjørt på E6 etter koranbrenning

– Politiet ser på dette som en alvorlig hendelse og vurderer eventuelle tiltak når det gjelder sikkerheten til personene involvert i hendelsen, opplyser Oslo politidistrikt i en pressemelding lørdag kveld.

Det var fem personer i Sian-bilen. Fire personer ble kjørt til legevakta og en person til sykehus. Ingen ble alvorlig skadd.

Påkjørselen skjedde på E6 ved Mortensrud.

Med vilje

Politiet mener bilen til den islamfiendtlige organisasjonen Sian ble kjørt på med vilje. Den andre bilen ble stoppet på en parkeringsplass i nærheten.

– Vi fikk kontroll på føreren som kjørte bilen, opplyser politiet.

Føreren er pågrepet og siktet for grov kroppsskade.

Motivet for påkjørselen er trolig at Sian lørdag har drevet koranbrenning, opplyser politiet. Ifølge NRK skjedde dette utenfor Oslo politihus og moskeen på Mortensrud.

– Vi etterforsker hva som har skjedd. Vi foretar avhør og går blant annet gjennom videomateriale, opplyser politiet.

Brente koraner

Kort tid før påkjørselen ble en koran påtent i et veikryss på Mortensrud i Oslo. En video viser at flere kommer til stedet, og det blir amper stemning før Sian-lederen og hans følge kjører videre.

Det var to kvinner i bilen som kjørte inn i Sian-lederen. Begge var til stede da koranen ble brent. Den ene kvinnen tok med seg den utbrente boka inn i bilen før de kjørte etter Sian-lederen.

Bilen kjører flere ganger inn i Sian-lederens bil før de kommer ut på E6.

Deretter stanser Sian-lederen sin bil, mens personbilen kjører et par hundre meter videre og stanser på motorveien. Sian-lederen kjører så forbi, før personbilen kjører inn i Sian-lederens bil, som kjører av veien, ruller rundt og havner på taket.

Siktelsen kan bli endret

Innsatsleder Tore Barstad sier til NRK at bilføreren er siktet for forsettlig påkjørsel og forsøk på grov vold.

– Så kan siktelsen endre seg etter hvert som vi gjennomfører avhør og får kunnskap om det som skjedde i forkant. Det er viktig å vite hva som har utløst denne hendelsen, sier Barstad.

Videoen viser at påkjørslene skjedde midt i trafikken på E6, og at flere andre bilister måtte kjøre unna for ikke å bli truffet.

Thorsen sier til VG at de var på vei fra en politisk markering der de hadde brent en koran.

Hevder påkjørselen var selvforsvar

Avisa Oslo har snakket med eieren av bilen som kjørte på Sian-bilen. Hun var passasjer under hendelsen. Kvinnen sier at påkjørselen var med vilje, men hevder at det var selvforsvar.

Eieren forteller at hun har vært i avhør hos politiet, men er hjemme igjen nå.

Til Dagbladet fortalte hun lørdag ettermiddag at sjåføren fortsatt satt hos politiet. Bileieren hevder at Sian kjørte på dem først, og at hun har vitner som kan bekrefte dette.

Sian-leder Lars Thorsen nekter overfor NTB for å ha kjørt på den andre bilen først.

Det var store trafikale problemer på E6 ved Mortensrudkrysset etter ulykken, men ved 17.20-tiden var veien ryddet og alle felt åpnet for normal trafikk, ifølge Veitrafikksentralen Øst.

Sian skulle opprinnelig holde en markering utenfor Stortinget lørdag, der det også var planlagt å brenne en koran. Denne markeringen ble stanset av politiet på grunn av trusselnivået etter masseskytingen i Oslo sist helg.