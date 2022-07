Nok en kvinne siktet etter Sian-påkjørsel

Begge kvinnene som var i bilen som kjørte på Sian-lederen på E6 fredag, er nå siktet. Politiet ser alvorlig på saken og sier siktelsen kan bli utvidet.

Det var lørdag at bilen med de to kvinnene kjørte inn i en bil der blant andre Sian-leder Lars Thorsen satt. En video av hendelsen viser at bilen kjører inn i Sian-bilen flere ganger etter at en koran ble brent i et veikryss. De to kvinnene var til stede der og fulgte etter Sian-bilen.

Kvinnene er siktet for grov kroppsskade.

– Det kan bli aktuelt å utvide siktelsen, men det er for tidlig å si noe om på nåværende tidspunkt. Etterforskningen er i innledende fase, sier politiadvokat Aase Schartum-Hansen til VG.

– Alvorlig

Grete Metlid, leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, sier at politiet ser alvorlig på saken. Politiet ser ikke en sammenheng mellom påkjørselen og masseskytingen i Oslo forrige helg.

Det var fem personer i Sian-bilen som havnet på taket. Fire av dem ble kjørt til legevakta og én ble kjørt til sykehus. Ingen ble alvorlig skadd.

Advokat John Christian Elden, som er bistandsadvokat for de fem Sian-medlemmene, kaller det et angrep på ytringsfriheten.

– Mine klienter har det bra. De har kommet fra angrepet trygt og greit, men er forundret over at et slikt angrep på ytringsfriheten kan finne sted i Norge, samtidig som de er glad for at PST og politiet alltid beskytter dem, sier Elden til Dagbladet.

– Politiet ser på dette som en alvorlig hendelse og vurderer eventuelle tiltak når det gjelder sikkerheten til personene involvert i hendelsen, skrev Oslo politidistrikt i en pressemelding lørdag kveld.

Amper stemning

Kort tid før påkjørselen ble en koran påtent i et veikryss på Mortensrud i Oslo. En video viser at flere kommer til stedet, og det blir amper stemning før Sian-lederen og hans følge kjører videre.

Det var to kvinner i bilen som kjørte inn i Sian-lederen. Begge var til stede da koranen ble brent. Den ene kvinnen tok med seg den utbrente boka inn i bilen før de kjørte etter Sian-lederen.

Bilen kjører flere ganger inn i Sian-lederens bil før de kommer ut på E6.

Deretter stanser Sian-lederen sin bil, mens personbilen kjører et par hundre meter videre og stanser på motorveien. Sian-lederen kjører så forbi, før personbilen kjører inn i Sian-lederens bil, som kjører av veien, ruller rundt og havner på taket.