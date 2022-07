Det er ikke kjent om det er flere ofre for skyteepisoden på Amager søndag kveld, skriver DR. Sykehuset opplyste først at tre personer fikk behandling, men sier til B.T. at det er flere.

– Vi har tidligere meldt tre, men jeg kan nå si at det er flere enn tre. Mer kan jeg ikke si, sier pressevakten ved sykehuset.

Politiet har bare bekreftet at flere personer ble truffet av skudd, og at én person er pågrepet.