Russland bruker upresise våpen i angrep på sivile mål

Basert på overvåkingskameraer mener de britiske ekspertene at raketten som rammet et kjøpesenter i Krementsjuk mandag, trolig var et Kh-32-missil som ikke er presist nok til å brukes mot sivile mål, særlig ikke i urbane omgivelser.

Ifølge det britiske forsvarsdepartementet sier ekspertene at de enda mindre presise Kh-22-rakettene ble brukt i Odesa-regionen mot slutten av uka, og at mange sivile av den grunn er drept de siste ukene.

Forsvarsdepartementet mener at russerne nå skyter raketter som er beregnet på sjømål, fra fly mot bakkemål fordi de er begynt å gå tom for mer presise raketter.

18 mennesker ble drept i angrepet på kjøpesenteret i Krementsjuk, mens 17 mennesker mistet livet i russiske rakettangrep mot en boligblokk og et fritidssenter i Odesa-regionen. President Volodymyr Zelenskyj kaller angrepene målrettet terror.