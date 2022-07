WHO ber Europa handle raskt mot apekopper

– I dag forsterker jeg min oppfordring til både myndighetene og sivilsamfunnet om å oppskalere innsatsen i de kommende ukene og månedene, sier WHOs regiondirektør for Europa, Hans Kluge, fredag.

I forrige uke konkluderte WHO med at apekopper ikke er en global helsekrise, men organisasjonen mener likevel at virussykdommen dypt er en dypt urovekkende, pågående helsetrussel. Apekopper har siden starten av mai blitt påvist i over 50 land.

Kluge viser til at antallet tilfeller i Europa har tredoblet seg de siste to ukene.

– Raske og koordinerte tiltak er avgjørende om vi skal få snudd trenden og reversere den pågående spredningen av denne sykdommen, sier han.