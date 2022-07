Sveits’ likekjønnede par får endelig gifte seg

En folkeavstemning i fjor har for første gang gjort det lovlig for likekjønnede par å gifte seg i Sveits, og lovendringen trådde i kraft fredag.

– Det er en dag for historiebøkene, sier 45 år gamle Laure, som i 19 år har vært i et partnerskap med 46 år gamle Aline.

Partnerskapet deres ble inngått 1. juli 2003. Nå blir 1. juli 2022 stående som deres bryllupsdag.

– Det tok ganske lang tid i Sveits. Men nå er det lov, det er flott, og et stort flertall stemte ja, stemmer Aline i.

64,1 prosent av velgerne stemte i september i fjor ja til å gjøre likekjønnede ekteskap lovlig. Sveits var et av de siste landene i Vest-Europa til å tillate ekteskap mellom to av samme kjønn. Nederland var det første landet som gjorde det lovlig i 2001, og Norge fulgte etter i 2009.

Genèves ordfører Marie Barbey-Chauppis ledet seremonien der Laure og Aline giftet seg.

– Det var veldig rørende. Det er et stort øyeblikk og sender et veldig sterkt budskap til samfunnet. Symbolikken var spesielt sterk, og følelsene også. Det var på høy tid at ekteskapet ble helt likeverdig i Sveits, sier hun.