Miljøorganisasjoner kaller havkonferanse en forspilt mulighet

I en felles uttalelse kritiserer en sammenslutning av flere miljøorganisasjoner, blant andre WWF, sluttinnlegget fra konferansen som uforpliktende.

I tillegg anser de det som usikkert om de frivillige tiltakene som ble besluttet, kommer til å bli gjennomført. Det kom ingen rapport om framdriften for tiltakene som ble bestemt ved forrige havkonferanse i 2017. Det ble heller ikke konkludert med at de nye målene skal kontrolleres.

Det eneste positive, ifølge uttalelsen, var de mange individuelle initiativene som ble kunngjort og lagt fram på konferansen fra de ulike deltakerlandene.

– I Lisboa så vi ledere fra flere land, inkludert Frankrikes president Emmanuel Macron og Palaus president Surangel Whipps Jr., si nei til utvinning av havbunnsmineraler så lenge det ikke finnes nødvendig kunnskap om den unike naturen i dyphavet. Over 100 folkevalgte fra hele verden har også signert globalt opprop for å trykke på pauseknappen for slik gruvedrift, sier generalsekretær i WWF Norge, Karoline Andaur.

– Samtidig vil vi gi den norske regjeringen skryt for beslutningen om å få på plass en ny havmiljølov. Nå håper vi de griper muligheten til å levere verdens beste lov for å ta vare på marint naturmangfold og økosystemtjenester, fortsetter hun.