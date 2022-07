Danmarks statsminister beklager – flere aviser krever at hun trekker seg

Minkkommisjonen mener regjeringen handlet grovt kritikkverdig og at statsminister Mette Frederiksen villedet befolkningen.

– Det er en rapport som reiser en markant kritikk av prosessen rundt regjeringens beslutning om å avlive alle mink i Danmark. Det er en kritikk vi tar veldig alvorlig og til etterretning, sier Frederiksen.

– Vi skal selvfølgelig lære av de feilene som er begått. Det er feil vi har beklaget, og det er feil jeg igjen vil beklage for nå, sier statsministeren.

Hun understreker også at minkkommisjonen ikke har funnet bevis for at hun var klar over at det ikke var lovhjemmel til å kreve at alle minkdyr i Danmark skulle avlives.

– Historisk vanskelig situasjon

Danmark avlivet over 15 millioner dyr etter at regjeringen i 2020 besluttet at alle mink skulle avlives.

Det skjedde etter at et mutert koronavirus spredte seg i landets minkfarmer. Regjeringen viser til at situasjonen var uavklart og at smitte hadde gått fra mink til mennesker og ført til et større utbrudd.

– Det var en historisk vanskelig situasjon, sier helseminister Magnus Heunicke.

Han påpekte at i regionene som var rammet, sto smitten fra minkdyrene for over 60 prosent av smittetallene i befolkningen.

Minkkommisjonens krasse kritikk skal nå behandles av Folketinget. Regjeringens støttepartier vil avgjøre om den overlever eller om det skal reises riksrettssak.

Krever statsministerens avgang

Flere danske aviser krever statsministerens avgang.

– Mette Frederiksen bør gå av som statsminister, skriver Berlingske Tidende. Avisen kaller kritikken for historisk.

– Her og nå finnes det bare en utvei for Mette Frederiksen, og det er å gå av, skriver Jyllands-Posten.

Weekendavisen skriver at regjeringen har ofret tjenestemenn for selv å slippe konsekvenser. Politiken skriver i en leder at tilliten til demokratiet kan bli rammet hvis regjeringens støttepartier ikke gjennomfører en nøye granskning av om det skal bli riksrettssak.

Støttepartiene Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti har avvist at det skal gjennomføres en juridisk vurdering av grunnlaget for en riksrettssak. Det er dermed ikke flertall i Folketinget for en slik utredning.

