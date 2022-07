Dagbladet: Sian-lederen tiltalt for vold, skadeverk og krenkelse

Ifølge tiltalen Dagbladet gjengir er Sian-lederen tiltalt for å ha skadd tre mennesker. Dette skal ha skjedd da han sprayet tre menn i ansiktet med en rød forsvarsspray i mars og april i år, skriver avisen.

Han er også tiltalt for skadeverk. Politiet mener han hengte opp et banner med påskriften «OSLO JIHADSENTER» på Iman aktivitetssenter i Oslo. Banneret var festet med bolter som skal ha påførte bygningen skader – og som er anslått å koste om lag 16.500 kroner å utbedre, skriver Dagbladet. Han er også tiltalt for å ha sprayet en rød spray på klærne til en mann og ødelagt klær for cirka 9.000 kroner.

Sian-lederen skal også ha spredd en video på et nettsted av dem som ble sprayet med rød spray i ansiktet, en handling politiet mener er krenkende.

– Min klient nekter straffskyld etter denne tiltalen. Som leder for SIAN kjemper han for ytringsfrihet og vil forsvare den med alle midler, sier Thorsens forsvarer, advokat John Christian Elden, til Dagbladet.