Politiet: Ingen konkrete opplysninger som fører til bekymring rundt minnemarkering i Bergen

Det er ventet stort oppmøte på Regnbueplassen i Bergen fredag klokken 17. Da blir det arrangert en minnemarkering for angrepet i Oslo natt til lørdag.

Festivalsjef Joakim Adland for Regnbuedagene i Bergen sier at de har tillit til at politiet vil sette inn ressursene som trengs for å ivareta sikkerheten.

– Vi har tro på at det er mange som vil komme. Det er mange som kjenner på behovet for å kunne samles nå, sier han til NTB.

Ingen konkrete opplysninger

Politiet har ingen konkrete opplysninger som gir grunn til bekymring rundt sikkerheten ved arrangementet. De vil likevel være til stede med stor synlighet.

– Ut ifra helhetssituasjonen vil vi ha en tilstedeværelse for å gi så god sikkerhet som vi kan, sier Kjetil Øyri, fungerende stabssjef i Vest politidistrikt.

Onsdag ble det nasjonale trusselnivået for terrorangrep nedjustert fra høyeste til nest høyeste nivå. Øyri kan ikke opplyse hvor store ressurser politiet vil stille opp med.

Kan aldri helgardere

Det var opprinnelig planlagt en minnemarkering i Bergen tidligere denne uken. Den ble utsatt da politiet ikke kunne garantere for sikkerheten.

Selv om politiet ikke lenger fraråder å gjennomføre arrangementet, påpeker Øyri at politiet aldri kan garantere fullstendig for sikkerheten.

– Vi styrer ikke hva som skjer til enhver tid. Men når vi er kjent med arrangementet, har dialog med arrangørene og er til stede, da leverer vi en sikkerhet så godt vi klarer, sier han.

(©NTB)