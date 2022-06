Lokale Sp-topper i Rogaland føler seg sviktet – melder seg ut

– Vi finner ikke ord for hvor skuffet vi er over avgjørelsen i denne saken fra vårt eget parti i regjering, skriver Tore Hans Mikkelson og Ingeborg Løyning Søyland i utmeldingen sin, skriver Stavanger Aftenblad. Mikkelson var den siste varaordføreren i Forsand, mens Søyland var ordfører fra 2003 til 2007.

De to utmeldte har kjempet for en justering av kommunesammenslåingen fra 2020. Da havnet det meste av Forsand i Sandnes, mens deler av den gamle kommunen gikk til Strand. Aksjonsgruppen Mikkelson og Søyland var en del av, ville at hele den gamle kommunen skulle slås sammen med Strand.

Forrige uke sa partifelle og kommunalminister Gjelsvik altså nei til dette.

– Dette var skuffende fra et parti vi har stått last og brast med i så mange år, sier Mikkelson, som ikke tar lett på å forlate Sp.

Vi kan ikke lenger være en del av et parti vi ikke kjenner oss igjen i, med en ledelse som verken lytter til folket eller faglige råd.

I Strand kalte gruppeleder Alf Henning Heggheim regjeringen for prinsippløs og uten ryggrad. Tre av drøyt 40 medlemmer har meldt seg ut av det lokale Sp-laget.

