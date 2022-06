EU og New Zealand enige om frihandelsavtale

– Dette er et historisk øyeblikk i vårt samarbeid, sa von der Leyen da avtalen ble kunngjort torsdag.

Som følge av avtalen venter EU at handelen mellom de to øker med 30 prosent, mens EU mener at investeringer i New Zealand kan øke med over 80 prosent.

Bare å fjerne tollbarrierer vil spare importører for 140 millioner euro i tollavgifter.

Handelen mellom EU og New Zealand har økt jevnt og trutt de siste årene og var i fjor på nesten 7,8 milliarder euro. EU er New Zealands tredje største handelspartner.