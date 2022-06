Huitfeldt om manipulert hackerbilde: – Jeg ser jo mye yngre ut

Bildet av Huitfeldt var manipulert slik at hun minnet om Disney-heksa Maleficent.

– Det er et bilde av meg som blir spredt, som åpenbart er manipulert. Jeg ser jo mye yngre ut der enn i virkeligheten. Utover det så har jeg ikke noen kommentar, sier Huitfeldt til NTB.

– Hva vil du si om dette hackerangrepet generelt?

– Vi er forberedt på at slikt kan skje. Vi har sett en økning de siste årene, og vi er sårbare hvis vi ikke har gode systemer. Det er noe Nato har diskutert i økende grad den siste tida, hvordan vi kan øke vår motstandsdyktighet mot cyberangrep, sier Huitfeldt.

Angrepet var et tjenestenektangrep og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sier at informasjon ikke er på avveie. De advarer mot flere angrep.

– Nå har ikke dette veldig alvorlige konsekvenser for norsk infrastruktur, men det er viktig at vi er koordinert og har bedre kunnskap og kompetanse om slike angrep, slik at de ikke lammer samfunnet vårt, sier Huitfeldt.