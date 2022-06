Fredsprisvinner Maria Ressas nyhetstjeneste beordret stengt

Ressa kom med opplysningene i en tale på en mediekonferanse i Honolulu på Hawaii tirsdag, melder nyhetsnettstedet Axios.

Ifølge Ressa er ordren om stenging en stadfesting av en tidligere beslutning fra myndighetene om å trekke tilbake nyhetsorganisasjonens firmaattest.

Hun sier at Rappler vil kjempe mot beslutningen.

– Vi stenger ikke ned. Eller, jeg burde ikke ha sagt det. Vi har rett til å anke denne beslutningen og kommer til å gjøre det, særlig siden prosessen i denne saken har vært høyst uregelmessig, sa hun.

Filippinske myndigheter bekreftet onsdag stengningsordren. I en uttalelse fra den filippinske forvaltningsorganet Securities and Exchange Commission (SEC) står det at bakgrunnen er at firmaattesten er trukket tilbake. Begrunnelsen er at Rappler har brutt filippinsk lovverk om utenlandsk eierskap i filippinske medier, ifølge SEC.

Motstand fra myndighetene

Rapplers medgrunnlegger og administrative redaktør Glenda Gloria sier at beslutningen i praksis betyr nedstenging. I likhet med Ressa sier hun at saksgangen har vært «høyst irregulær», og hun lover at saken skal ankes.

– Vi har diskutert alle mulige scenarioer med Rapplers ansatte siden SEC første gang utstedte ordren i 2018, sier Gloria.

Ressa er uttalt kritiker av Filippinenes president Rodrigo Duterte, som går av på torsdag. Selv har Duterte i et intervju med Ressa sagt at hun kan bli drept, og at han kan gjøre det selv.

Rappler ble etablert i 2012. Dutertes regjering har anklaget Rappler for brudd på reglene om utenlandsk eierskap, samt skatteunndragelse. Nettstedet har også blitt anklaget for digitale ærekrenkelser etter at en ny lov ble innført samme år som Rappler ble grunnlagt. Duterte har selv gått til verbale angrep mot nettstedet og kalt det et sted for «falske nyheter».

Fredspris

Rappler er et nettsted for undersøkende og gravende journalistikk på Filippinene. Ressa vant Nobels fredspris i 2021 sammen med den russiske sjefredaktøren Dmitrij Muratov i den uavhengige avisen Novaja Gazeta for sin innsats for ytringsfrihet.

Muratov solgte nylig fredsprismedaljen på auksjon til inntekt for ukrainske barn på flukt fra krigen. Muratov flyktet fra Russland og startet opp igjen avisen, under det nye navnet Novaja Gazeta Europa, i Latvia tidligere i år.

Diktatorsønn overtar

Ressa selv kjemper for tiden i minst sju rettssaker, blant dem en sak om ærekrenkelse og som hun kan bli dømt til seks års fengsel for.

Ferdinand Marcos junior, sønn av Filippinenes tidligere diktator Ferdinand Marcos og som var anklaget for omfattende brudd på menneskerettighetene og for korrupsjon, overtar presidentembetet etter Duterte torsdag.

Aktivister frykter at Marcos' presidentskap kan forverre situasjonen for menneskerettighetene og ytringsfriheten i landet.

(©NTB)