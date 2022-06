Assistent fortalte om Trumps mange raseriutbrudd

25 år gamle Cassidy Hutchinson var tidligere assistent for Trumps stabssjef Mark Meadows. Denne uka vitnet hun for komiteen som gransker stormingen av Kongressen 6. januar 2021. Hun fortalte om de kaotiske dagene som ledet opp til stormingen.

Hutchinson fortalte blant annet om møter hun var med på, blant annet et møte mellom Meadows og Trumps advokat Rudy Giuliani 2. januar.

– Ting blir kanskje skikkelig, skikkelig ille 6. januar, skal Meadows ha sagt til henne etter møtet.

Guiliani fortalte ifølge Hutchinson at de skulle til kongressbygningen 6. januar, og at presidenten også ville være der og kom til «å se mektig ut».

– Den kvelden var den første gangen jeg husker at jeg følte meg redd og nervøs for hva som kunne skje 6. januar, sa hun under høringen.

Metalldetektorer

Ifølge Hutchinson var både Trump og noen av hans nærmeste medarbeidere fullstendig klar over at 6. januar kunne komme til å bli en voldelig dag, noe de selv har nektet for.

Hun fortalte også at navnene til de høyreekstreme grupperingene Oath Keepers og Proud Boys ble nevnt i Det hvite hus. De var sentrale i stormingen.

Av frykt for at få skulle møte opp for å høre ham tale, krevde Trump i morgentimene den dagen ifølge Hutchinson også at sikkerhetsvaktene skulle fjerne metalldetektorene. Da de avviste dette og sa at noen av tilhengerne hans kanskje bar våpen, avfeide han dem.

– Jeg bryr meg ikke om de har våpen, de er ikke ute etter å skade meg. Ta de helvetes greiene bort. Slipp folkene mine inn. De kan marsjere mot kongressbygningen herfra, skal han ha sagt.

– Tok tak i rattet

Trump skal også selv ha krevd å bli kjørt til kongressbygningen i et forsøk på å hindre at Joe Biden formelt ble utropt til valgets vinner 6. januar.

Da sikkerhetsvaktene nektet å gjøre som han sa, skal Trump ifølge Hutchinson ha ropt at det var hans som var «the fucking president» og forsøkt å rive til seg rattet i limousinen.

Trump avviser dette og anklager Hutchinson for å være «en bløffmaker» som farer med løgn, og han hevder også at han «knapt kjenner dette mennesket».

Ifølge flere amerikanske medier skal de involverte sikkerhetsvaktene også bestride historien og ha sagt seg villige til å forklare seg for kongresskomiteen.

Heng Pence

Hutchinson forteller også hvordan Trump og hans nærmeste medarbeidere reagerte da kongressbygningen ble stormet. Ifølge henne «reagerte knapt» Meadows da hun fortalte det.

Trump-administrasjonens advokat Pat Cipollone mente Trump burde oppfordre de fanatiske tilhengerne til å forlate kongressbygningen, der de ropte at visepresident Mike Pence burde henges. Utenfor bygningen hadde de også reist en kopi av en galge.

– Han vil ikke gjøre noe, Pat. Han mener Mike fortjener det, lød svaret Cipollone ifølge Hutchinson fikk fra Meadows.

Knuste tallerken

Ingen bestrider at Hutchinson gikk inn og ut av Det hvite hus, og at hun kom tett innpå den tidligere presidenten og hans medarbeidere.

Noen av historiene hun fortalte under en hasteinnkalt høring i 6. januar-komiteen tirsdag, tegnet et bilde av en stadig mer desperat Trump som kom med gjentatte ukontrollerte raseriutbrudd.

Hun fortalte blant annet om Trumps reaksjon da han fikk høre at daværende justisminister William Barr i et intervju hadde sagt at hans departement ikke hadde funnet beviser for presidentens påstand om omfattende valgfusk.

Det resulterte i høye lyder fra presidentens spiserom, og da hun gikk inn i rommet fant hun en knust lunsjtallerken på gulvet og ketsjup på veggen.





