Stortingets direktør vedtar gebyr fra Datatilsynet og sier opp sin stilling

Saken dreier seg om at personopplysninger fra 13 epostkontoer kunne være på avveie. Etterforskningen fra PST pekte mot at Russland kunne stå bak angrepet.

– Jeg har kommet til at jeg ønsker å ta ansvar ved å si opp min stilling. Angrepet avdekket at det ikke var tilstrekkelig IT-sikkerhet på Stortinget i 2020. Det er gjennomført store forbedringer i IT-sikkerheten på Stortinget siden den gangen. Likevel har jeg kommet til at Stortinget som institusjon er best tjent med å få en ny direktør som kan videreføre forbedringsarbeidet på bred front uten et så alvorlig vedtak heftende ved seg, sier Andreassen i en pressemelding.