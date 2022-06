Støre vil ikke kritisere PST etter masseskytingen – inviterte pubansatte på frokost

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ville ha førstehånds kjennskap til hvordan dramaet utspilte seg den fatale natten til lørdag, og hvordan de som var involvert, opplevde det.

– Det er nyttig å lytte til dem som opplevde den natten. Jeg ønsket å møte dem fordi jeg vil anerkjenne at de faktisk gjør en veldig viktig jobb på vegne av oss alle ved å skape et fellesskap, en sosial sammenheng som er viktig for mange, sier Støre til NTB.

Trigger

Angrepet skjedde i forkant av årets store prideparade og er trolig det verste angrepet mot homobevegelsen i nyere tid. Skudd haglet, glassbiter sprutet og folk falt sammen utenfor utestedene i pubkvartalet ved Oslo tinghus da terrorsiktede Zaniar Matapour (43) gikk til angrep med to skytevåpen.

Kjetil Soligard fra utestedet Herr Nilsen og Andreas Woldseth som er bartender ved London pub, er fortsatt preget av hendelsen. Men også opptakten til pride var ille, forteller de.

– Debattklimaet i år før pride har vært verre enn noen gang. Det har vært veldig mye negativitet i forkant. Sånt kan være den lille triggeren som får folk til å begå ekstreme handlinger, sier Soligard.

Mer polariserende

– Vi merker at debatten har vært mye mer polariserende. Vi merker at det er lettere å gå etter person enn sak. Det er kanskje en av de viktigste tingene. Vi må få tilbake den «høflige» debatten og droppe den umenneskelige skittkastingen, sier Woldseth.

Støre nikker og er helt enig.

– Så er jeg veldig varsom med å trekke noen slutninger rundt hva som kan ligge bak denne fryktelige hendelsen. Som politiet sier, det kan være en kombinasjon av mange forhold, påpeker han.

– Men den sårbarheten som folk kan oppleve som følge av debattklimaet, er jo ikke bare et abstrakt begrep. Hatefulle ytringer treffer jo noen. Det å oppleve å få hat mot seg er stigmatiserende og veldig alvorlig, sier han.

– Men det sier noe om vårt samfunns motstandskraft at disse stedene kommer tilbake, rydder opp og åpner dørene. Og at vi går på disse stedene, sier Støre. Han har selv tenkt seg innom når han er tilbake fra Nato-toppmøtet i Madrid.

– Det ser jeg fram til, sier han.

Varsom med PST-kritikk

Mandag sa Høyre-leder Erna Solberg at PST åpenbart hadde gjort en feilvurdering da de etter en bekymringssamtale i mai vurderte at Matapour, som har vært på PSTs radar siden 2015, ikke hadde voldspotensial.

Lignende vurderinger ble gjort både for Kongsberg-angriperen og terrordømte Philip Manshaus. Nå må PST gå gjennom sine kriterier for å vurdere voldspotensialet hos potensielle gjerningspersoner, mener Solberg.

Støre er langt mer tilbakeholden.

– Jeg vil ikke trekke noen slutninger basert på det vi vet så langt, rundt et veldig komplisert arbeid. Det pågår en etterforskning nå etter det som skjedde. Så det får vi avvente, sier han.

– Det kommer en evaluering av dette. Det står også i instruksen. Det er ingen tvil om at PST kommer til å evaluere sine erfaringer med dette, slik de skal gjøre etter alle alvorlige episoder, sier Støre.