Støre: – Sverige og Finland skal ikke hindres i å velge Nato

Støre møtte norsk presse sammen med utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) like etter landing i Madrid mandag kveld, før han hastet videre til en middag hos Spanias kong Felipe.

Alle tre skal delta på Natos toppmøte i den spanske hovedstaden denne uken, hvor Tyrkias blokkering av svensk og finsk Nato-medlemskap stjeler mesteparten av oppmerksomheten.

Nye møter

Tirsdag har Nato-sjef Jens Stoltenberg hatt møter med Sveriges statsminister Magdalena Andersson og Finlands president Sauli Niinistö, samt Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Støre tar det som et godt tegn.

– Jeg velger å si at når det er møter på høyt nivå helt inn mot et toppmøte, så betyr det at det gjøres en innsats for å finne en løsning. Norge håper det, sa statsministeren til pressen.

Venter på oppdatering

Han sier at han senere vil få en oppdatering på hvordan dagens møte har gått.

Tyrkias president Erdogan sa ved avreise til toppmøtet tirsdag at han ikke ønsker «tomme ord» fra Sverige og Finland når det gjelder deres Nato-søknader.

Støre poengterer at Norge hele veien har støttet Nato-medlemskap for våre to nordiske naboer.

– Sverige og Finland skal ikke skyves inn i Nato og de skal ikke hindres i å velge Nato – når det er deres valg, sa Støre.

Holder fast ved naboskapet

Et annet viktig tema på toppmøtet blir Natos nye arbeidsdokument, det såkalte strategiske konseptet. Der er det ventet at alliansen vil peke ut Russland som den viktigste og mest direkte trusselen mot Natos sikkerhet.

Støre sier Norge må fortsette å forholde seg til Russland som sin nabo.

– Fra norsk side er vi opptatt av at vi fortsatt må ha kontaktpunkter med Russland, sa Støre.

– Vi har våre havområder og spørsmål vi må løse med naboen knyttet til hav, søk og redning, forsvarlig fiskeriforvaltning og å opprettholde kontakt mellom våre forsvarskapasiteter i nord og Russland, sa han.