Erdogan: Vil ikke ha «tomme ord» fra Sverige og Finland

Erdogan skal tirsdag møte Sveriges statsminister Magdalena Andersson og Finlands president Sauli Niinistö på sidelinjen av Nato-toppmøtet, som innledes i Madrid samme kveld.

– Vi vil ikke ha tomme ord, vi vil ha resultater, sa Erdogan til pressen før han fløy til Spania.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg ventes også å delta på møtet, der målet er å overtale Tyrkia til å slippe de to nordiske landene inn i Nato. Møtet følger forhandlinger på lavere nivå mellom representanter fra de tre landene i Nato-regi mandag og i forrige uke.

Kravliste

Erdogan har lagt fram en kravliste for å skulle si ja til søknadene. Tyrkia hevder blant annet at Sverige gir politisk støtte til Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) og den kurdiske militærstyrken i Syria, YPG.

Landet har lagt fram krav om at 45 navngitte kurdere utleveres, ifølge tyrkiske medier – 33 fra Sverige og tolv fra Finland. Disse kravene har de to nordiske landene tidligere avvist å etterkomme. Videre krever Tyrkia at svenskene opphever begrensningene på våpeneksport til Tyrkia.

Erdogan sa også til pressen i Istanbul at han skal møte USAs president Joe Biden på sidelinjen av toppmøtet. Hovedtemaet for det bilaterale møtet ventes å være Russlands invasjon av Ukraina.

– Ingen frihavn

I forkant av toppmøtet møttes Stoltenberg og Andersson til samtaler. Det ble understreket at Sverige ikke er, og ikke kommer til å være en frihavn for terrorister.

Andersson ga uttrykk for at et Nato-medlemskap for Sverige vil ha betydning for svensk våpeneksport til alle allierte.

– Denne solidariteten vil reflekteres i vårt nasjonale regelverk, sa hun etter møtet mandag.

