Raymond Johansen ber folk følge politiets råd og droppe pride-arrangement på Rådhusplassen

– I ettermiddag har politiet kommet med nye råd, og bedt Oslo Pride utsette sitt arrangement på Rådhusplassen i kveld. Dette tar Oslo kommune til etterretning, og som byrådsleder ber jeg folk følge politiets råd, skriver Johansen på Facebook mandag ettermiddag.

Samtidig skriver han at kommunen står skulder ved skulder med Oslo Pride, det skeive miljøet og deres arrangementer i tida som kommer.

– Vi deler sorgen med alle som ble rammet av terrorangrepet i helga. Oslo er, og skal alltid være en åpen, inkluderende og tolerant by. Vi skal vise kjærlighet og omtanke for hverandre.

– Vi skal vise de hatefulle og terroristene at de aldri skal vinne. Alle har rett til å være den de er og elske den de vil, skriver Johansen.

Til Aftenposten opplyser politiet at årsaken til at de anbefaler å ikke avholde markeringen, er at det opprinnelig var skissert et mindre arrangement enn det som nå ligger til grunn for vurderingen.