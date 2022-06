– Vi har bestemte mennesker i kikkerten, som vi jobber med kontinuerlig, sier fungerende PST-sjef Roger Berg til NRK mandag kveld.

Mandag ettermiddag rådet politiet å utsette alle pride-arrangementer i hele landet på grunn av den uavklarte trusselsituasjonen.

– Per nå er vi der at vi er enig med politiet at det er klokt å utsette, sier Berg.

Han sier de retter søkelys mot miljøer som støtter ekstrem islamisme, og som mener at vold er legitimt for å oppnå sine mål.