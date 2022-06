Oslo Pride avlyser mandagens støttemarkering på Rådhusplassen

– Jeg har nå fått bekreftet fra arbeidsutvalget som representere de skeive organisasjonene om at arrangementet fra scenen på Rådhusplassen er avlyst, sier Inger Kristin Haugsevje, leder av Oslo Pride, i en pressemelding til NTB mandag kveld.

Den planlagte pride-paraden og øvrige relatert arrangementer måtte avlyses etter terroraksjonen i Oslo natt til lørdag, da to menn ble drept av Zaniar Matapour (43). I tillegg ble 21 personer skadd.

43-åringen ble mandag varetektsfengslet i fire uker, og han er siktet for drap, drapsforsøk og terror etter at han åpnet ild mot utestedene Per på hjørnet og London pub.

– Vi er lei oss for at vi nok en gang må ut med et budskap om at en pride-markering nok en gang må avlyses. Det er feil, slik politiet påstår, at dette var ment å være et lite arrangement. Vi forstår at folk nå er frustrerte og likevel ønsker å samles. Det vil dessverre bli uten innslag, appeller og musikk fra scenen på rådhusplassen, sier Haugsevje.