London Pub i Oslo gjenåpnet dørene mandag kveld – lange køer

– Vi åpner dørene for alle igjen som vanlig fra nå. Vi er ett unikt miljø! Sammen skal vi igjen feire kjærlighet, ett inkluderende fellesskap og skeivhet hos oss på London Pub. Alle som har behov for å snakke om sin opplevelse fra hendelsen, pårørende og andre må gjerne komme innom for en prat, og sammen skal vi reise oss sterke, skrev London Pub i Oslo på sine Facebook-sider mandag ettermiddag.

Lang kø

Ved 21-tiden mandag kveld var det stappfullt inne på utestedet, og et stort antall mennesker sto utenfor i kø og ventet på å komme inn. De ropte «Vi skal ta London tilbake» og ville inn.

Andreas, som er bartender på London Pub, sier det føles viktig og riktig å gjenåpne.

– Det er viktig, og det er riktig. Det her er bygd over generasjoner med kjærlighet. Noen minutter med hat skal ikke få ta dette ifra oss, sier han til NTB.

– Ikke redd

Han var også på jobb under masseskytingen og påpeker at det ikke skal være farlig å komme tilbake.

– Jeg er ikke redd for å stå her. Fysisk har jeg det veldig bra, og vi som jobber her snakker sammen hver dag. Vi føler det er trygt å holde åpent, tilføyer han.

London Pub var sammen med utestedet Per på hjørnet åsted for masseskytingen natt til søndag. Zaniar Matapour (43) drepte to menn og såret ytterligere 21 personer. Han ble mandag varetektsfengslet i fire uker, siktet for drap, drapsforsøk og terror etter at han åpnet ild mot utestedene.