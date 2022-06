Justisministeren varsler evaluering av PST og politiet etter Oslo-skytingen

– Det er fremdeles veldig ferskt, og vi vil få svar på mange spørsmål de neste dagene. Samtidig kan jeg allerede nå si at det vil bli en evaluering av både PST og politiet etter hendelsen, sier Mehl til TV 2.

Hun understreker at hun ikke kan kommentere enkeltelementer i saken, fordi det er mye som så langt ikke er avklart.

Zaniar Matapour (43) er siktet for drap, drapsforsøk og terror etter å ha åpnet ild mot to utsteder og et gatekjøkken i Oslo sentrum natt til lørdag. To menn ble drept og 21 personer skadd i skytingen.

Jobber med å finne årsaken

Politiet jobber fortsatt etter flere teorier – én av dem er at skytingen var hatmotivert, en annen at handlingen knytter seg til gjerningsmannens mentale helse.

– Nå vet vi foreløpig ikke hva som var årsaken til skytingen natt til lørdag, men det er klart at det er en viktig oppgave å hindre at folk blir så syke at de begår voldshandlinger. Psykisk helsehjelp må nå ut til flere. Det foregår for eksempel nå en evaluering av paragrafen for bruk av tvang i psykiatrien – kanskje er det noe som kan gjøres her, sier Mehl.

Politidirektoratet (POD) og PST har besluttet at de sammen skal gjennomgå hendelsen og forløpet fram til skytingen.

Ønsker å komme fort i gang

– Beslutningen om at det skal gjøres en gjennomgang av politiets oppgaveløsning er tatt i samråd mellom PST og Politidirektoratet, sier politidirektør Benedicte Bjørnland og fungerende sjef i PST Roger Berg i en pressemelding.

Det vil bli satt ned et utvalg for å evaluere politiets innsats, og POD og PST understreker at de er opptatt av å komme raskt i gang.

– Gitt alvoret i saken, er det svært viktig at læringspunkt og eventuelle svakheter og feil identifiseres raskt for å kunne iverksette tiltak, sier Bjørnland og Berg.