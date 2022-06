Foreningen Fri er skuffet over politiet

– Vi mener det er svært synd at politiet ikke har hatt en bedre dialog med det skeive miljøet som står bak denne solidaritetsmarkeringen i forkant, og det vi føler er en mangelfull begrunnelse gjennom mediene, skriver Fri i et Facebook-innlegg mandag kveld.

De understreker at det er viktig å møtes i fellesskap etter angrepet i Oslo natt til lørdag.

Politiet anbefalte å avlyse støttemarkeringen fordi de mente arrangementet hadde blitt større enn det som politiet hadde blitt forespeilet.

Lederen for Oslo Pride, Inger Kristin Haugsevje, sa mandag kveld at de fra start skisserte et stort arrangement overfor politiet.

– Flere sammenlignet det med rosetog og markeringen etter 22. juli. Det var helt klart fra vår side at det var snakk om en større markering, sa hun.

Haugsevje sa likevel at dialogen med politiet hadde vært god.

Selv om minnemarkeringen på Rådhusplassen i Oslo ble avlyst, møtte flere tusen mennesker opp der mandag kveld.