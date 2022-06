Erna Solberg: – Det skal ikke være farlig å være skeiv i Norge

Hun tror homobevegelsen kommer til å stå sterkere enn noen gang etter angrepet i helgen mot to puber i Oslo sentrum natt til lørdag, der to personer ble drept og mange skadd.

– Vi har all grunn til å være sinte, og jeg forstår at mange er redde, sa Solberg da Høyre holdt sin årlige oppsummering foran sommeren mandag.

Ber PST vurdere kriterier

Pressekonferansen skulle handle om Høyres gjennomslag gjennom ni måneder i opposisjon, men helgens angrep dannet et dystert bakteppe.

Politiets sikkerhetstjeneste har hatt gjerningsmannen i kikkerten siden 2015. Også mannen bak Kongsberg-angrepet i fjor høst var kjent for PST. Nå må PST gå gjennom sine kriterier for å vurdere voldspotensialet hos potensielle gjerningspersoner, mener Solberg.

– Det er bra at justisministeren har varslet gransking. Vi er innstilt på å bidra konstruktivt for å sikre at regjeringen, politiet og PST har de verktøyene de trenger, sier hun.

Styrke arbeid mot hatkriminalitet

Solberg ber også regjeringen følge opp arbeidet mot hatkriminalitet som hennes egen regjering satte i gang.

– Dette arbeidet må styrkes og videreføres, særlig i ulike minoritetsmiljøer. For det er dessverre der problemet er størst, sier hun og peker på ulike muslimske og religiøse miljøer.

Solberg var tidlig ute med å betegne angrepet som et angrep på homobevegelsen. De to som ble drept, satt imidlertid på puben Per på hjørnet, som ikke er kjent som et sted for skeive.

Solberg holder likevel fast ved karakteristikken.

– Opplevelsen gjør at dette oppleves som et angrep på homobevegelsen. Det oppleves som et angrep mot kjærligheten, sier hun.

