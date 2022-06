Amnesty anklager Litauen for å holde tilbake migranter

Ifølge Amnesty er tusener av mennesker holdt tilbake av litauiske myndigheter på vilkårlig vis og i fasiliteter som ligner militærleirer.

Menneskerettighetsorganisasjonen har snakket med flere titalls migranter fra Kamerun, Kongo, Irak, Nigeria, Syria og Sri Lanka som sier at de er blitt tilbakeholdt ulovlig i Medininkai-leiren like ved grensa til Belarus.

Køller og tåregass

De forteller at de er blitt skitnet til og har fått bank av vokterne i sentrene, og at de blir sjikanert på grunn av sin etniske bakgrunn, ifølge Amnesty.

– I Irak hører vi om menneskerettigheter og kvinners rettigheter i Europa, men her er det ingen rettigheter, sier en yazidikvinne fra Irak om sine opplevelser i leiren.

Ifølge rapporten har det vært flere demonstrasjoner mot vokternes oppførsel, men demonstrantene er møtt med køller, tåregass og pepperspray.

Vokterne skal også ha ydmyket en gruppe svarte kvinner seksuelt. Amnesty skriver at de halvnakne kvinnene ble bundet på hender og føtter og deretter låst inn i en konteiner.

– Vil få dem til å reise «frivillig»

Amnesty mener at litauiske myndigheter behandler migrantene dårlig for å få dem til å reise hjem «frivillig». Mange har aldri fått sine søknader om asyl behandlet.

Amnestys direktør for Europa, Nils Muiznieks, hyller Litauens varme mottakelse av titusener av ukrainske flyktninger, men opplevelsen de tilbakeholde migrantene kan fortelle om, er helt annerledes, sier han.

– Det reiser alvorlige spørsmål om institusjonell rasisme innbakt i Litauens migrantsystem, sier han.

Stanset av soldater

Titusener av migranter og flyktninger fra Afrika og Midtøsten forsøkte sist vinter å ta seg fram til Polen og Litauen via Belarus, men ble møtt av høye gjerder og soldater som presset dem tilbake.

Belarus ble beskyldt for å slippe migrantene gjennom med vilje som hevn for at Litauen og Polen støttet opposisjonen og tok imot flyktninger etter massedemonstrasjonene mot Aleksandr Lukasjenkos regime.

