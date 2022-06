Terrorrammet utested i Oslo vil åpne igjen søndag

To stamkunder ble drept her natt til lørdag, opplyser utestedet til avisen.

Også Herr Nilsen, som ligger i samme bygg, har fått tillatelse av politiet til å åpne søndag etter at de krimtekniske undersøkelsene var ferdig.

Lørdag kveld ble politisperringen flyttet nærmere åstedene, og det var fortsatt mange folk som la ned blomster på stedet.

Ifølge Dagbladet startet de ansatte på Per på hjørnet med å feie bort store mengder glasskår og rydde endevendte bord og stoler.

To menn i 50- og 60-årene ble drept da 42 år gamle Zaniar Matapour ved 1.14-tiden natt til lørdag avfyrte en rekke skudd mot mennesker her og utenfor London pub. Sistnevnte er et populært møtested for det skeive miljøet i Oslo.