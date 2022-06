Masseskytingen i Oslo vurderes som en ekstrem islamistisk terrorhandling

– Vi vurderer skytingen som en ekstrem islamistisk terrorhandling. Det jobbes med å avklare grad av ideologisk motivasjon og tilknytning til andre ekstremister eller tilhørende nettverk, sa fungerende PST-sjef Roger Berg på en pressekonferanse.

To personer er drept, ti er alvorlig skadd og elleve er lettere skadd etter masseskytingen i Oslo sentrum. Skuddene ble løsnet blant annet ved homsepuben London pub. Pride-paraden, som skulle avholdes lørdag, ble avlyst som følge av skytingen.

42 år gamle Zaniar Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger etter skytingen. Han er norsk statsborger med iransk bakgrunn og er kjent for politiet og PST fra før.

– PST har hatt kjennskap til gjerningspersonen tilbake siden 2015, med bekymring om at han da ble radikalisert og inngikk i et ekstremt islamistisk kontaktnettverk i Norge, opplyste Berg.

MARKERER STØTTE: Mange har lagt ned blomster og regnbueflagg ved åstedet i Oslo. (Erlend Berge)

Sympatisert med ISIL og fremmedkrigere

Berg beskriver overfor NTB at det dreier seg om et miljø som er villig til å begå vold, og at miljøet finnes både i Oslo og andre steder i landet.

42-åringen har ifølge Berg sympatisert med ISIL og fremmedkrigere som har reist fra Norge.

– Vi har en del norske fremmedkrigere som har reist til Syria, og han har vært en del av dette miljøet, sier han til NTB.

PST gjennomførte samtaler med Matapour i mai. Bakgrunnen var at han hadde vist interesse for markeringer og ytringer som oppleves som krenkelse av islam.

– Det ble ikke vurdert i disse samtalene at gjerningspersonen hadde voldsintensjon, men PST er kjent med at gjerningspersonen har hatt utfordringer knyttet til psykisk helse.

Helsetilstand blir tema

Matapours psykiske helse har vært tema i tidligere rettsprosesser hvor han har vært part. Hans forsvarer, advokat John Christian Elden, sier til NTB at han forventer at det blir gjennomført en judisiell observasjon av klienten.

Også Oslo-politiet sa at spørsmålet om psykiatri er blant hypotesene som etterforskerne vil avklare.

– Jeg rakk så vidt å se på de sakene han har, og jeg fant ikke noe i de sakene, men vi må gå grundig inn i dette og hans sykdomshistorikk, hvis han har noe. Men det er ikke jeg kjent med nå, sier etterforskningsleder Christian Hatlo.

Økt terrortrusselnivå

Terrortrusselnivået i Norge økes fra moderat til ekstraordinært, som er det høyeste nivået.

– Trusselnivået i seg selv krever ingen respons fra publikum utover en generell årvåkenhet og lav terskel for å kontakte politiet, være årvåkne og si fra til politiet og PST, sa Berg.

Politiet har ingen opplysninger om ytterligere trusler etter masseskytingen i Oslo sentrum natt til lørdag. Det jobbes for fullt med alt tilgjengelig mannskap. Midlertidig nasjonal bevæpning er innført.

– Politiet har ingen opplysninger om en ytterligere trussel, men vi vil ha en styrket forebyggende tilstedeværelse gjennom helgen, opplyser Oslo politidistrikt på Twitter.