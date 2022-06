Politimesteren: Kan ikke konkludere med at volden var politisk motivert eller hatkriminalitet

– Vi kan ikke konkludere ennå om det faktisk foreligger politisk motivert vold eller hatkriminalitet. Men når det oppfattes å ramme på den måten, så treffer det hele vårt samfunn og det er en demokratisk utfordring, sa Oslos politimester Beate Gangås på en pressekonferanse på Politihuset i Oslo lørdag ettermiddag.

Hun sier at politiet etterforsker angrepet der to menn ble skutt og drept i Oslo sentrum natt til lørdag bredt, og at de jobber med flere hypoteser.

– Det er ikke grunn til å tro at det vil skje flere hendelser slik situasjonen er nå, sier politimesteren.

Hun sier at gjerningsmannen var kjent for Oslo politidistrikt i forbindelse med forebygging avradikalisering og voldelig ekstremisme.

– Informasjon om denne personen blir også rutinemessig delt med PST. Vi har god samhandling med PST når det gjelder radikaliserte personer, sa Gangås.