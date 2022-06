Finner trygghet i en Gud å rope ut til

– Det er trist og hjerteskjærende at dette kan skje i dag, sier Elisabeth Meling.

Hun er leder i Skeivt kristent nettverk (SKN).

– Det treffer det oss veldig nært når det er oss det gjelder. Man føler seg jo litt utsatt, sier Meling, som selv er transkvinne og lesbisk.

Møtet med frykten

Hun tror mange føler på frykt i dag. Organisasjonen jobber nå med å ta vare på sine medlemmer.

– Nå er det viktig å stå opp for kjærligheten og det å få lov til å være seg selv. Vi prøver å legge til rette for at alle kan være sammen og at ingen skal være alene.

Meling understreker også at de vil formidle til så mange som mulig at kirken er åpen for de som ønsker det.

– Hvordan skal man møte folk som i dag føler på frykt?

– Jeg tenker man kan anerkjenne og lytte til frykten. Samtidig er det av og til fint å bare å sitte sammen eller gi en klem.

Det er en trygghet at man har noen å rope ut til — Elisabeth Meling, leder i Norsk kristent nettverk

– Det er ikke vi som er de farlige

Elisabeth Meling tror at det er flere i dag som kan lure på hvor Gud er midt oppi dette. Men hun tror også mange kan finne en trøst i troen.

– Det er en trygghet at man har noen å rope ut til, sier Meling.

Når andre kristne omtaler skeive som farlige eller omtaler pride som ideologi, kan troen være utfordrende, forteller Meling.

– Ut ifra denne hendelsen ser man at det ikke er vi som er de farlige. Skeive og transpersoner har større sjanse for å oppleve hatkriminalitet og vold.

Likevel blir skeive ofte opplevd som de farlige, mener Meling.

– Den type kommentarer er veldig malplassert. Vi er opptatt av kjærlighet og at folk skal leve autentiske liv, sier Meling.

---

Skeivt kristent nettverk

Stiftet i 2019.

Nettverk for kristne LHBT+-personer.

Har som utgangspunkt at det er fullt mulig å kombinere kristen tro med likekjønnet samliv eller å være transkjønnet.

Arbeider med å spre informasjon til skeive kristne, samt gi et tilbud om fellesskap til skeive kristne som opplever diskriminering i ulike kirkesamfunn.

---