To menn i 50- og 60-årene drept i masseskytingen

I tillegg ble ti personer alvorlig skadd og elleve lettere skadd i skytingen. Politiet jobber med å kartlegge tilstanden til disse.

42 år gamle Zaniar Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger etter skytingen ved flere utesteder i Oslo sentrum natt til lørdag. Skytingen startet i 1.15-tida, og mannen ble pågrepet av politiet klokka 1.19.

– Det er tatt beslag i to skytevåpen, et enhånds- og et automatvåpen. Vi ønsker ikke å gå inn på nærmere beskrivelse av disse per nå, opplyser Oslo politidistrikt.

- Vi antar at det var én gjerningsperson, men vi utelukker ikke at det kan ha vært medvirkere, skriver de videre.

Mannen er norsk statsborger med iransk bakgrunn og er kjent for politiet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fra før. Det første avhøret startet lørdag ettermiddag.

– Det er for tidlig å si noe konkret om motiv og bakgrunn for hendelsen per nå, sier Oslo-politiet.

PST vurderer masseskytingen som en ekstrem islamistisk terrorhandling. Terrortrusselnivået i Norge er økt fra moderat til ekstraordinært, som er det høyeste nivået.