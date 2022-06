Støre oppfordrer til åpenhet om skattekravene

– Jeg vil ikke stå her og si at alle stortingsrepresentanter og tidligere regjeringsmedlemmer må legge frem alt dette i offentligheten. Men jeg vil legge til at jeg oppfordrer til mest mulig grad av offentlighet. Det handler om tilliten til politikerne, sier Støre.

Skatteetaten mener at 45 stortingspolitikere og tidligere regjeringsmedlemmer har betalt for lite skatt for sin pendlerbolig.

– Forholdet mellom enkeltpersoner og skattmyndighetene er av personlig karakter. Jeg vil ikke bruke pekefingeren og pålegge folk å gjøre det, sier Støre videre.

[ – KrF har også personer som er berørt ]