Kongresshøring: Trump presset justisdepartementet

I løpet av torsdagens høring i Kongressen vitnet tre ledende tjenestemenn i departementet i Trumps tid om hans konstante press og trakassering for å få departementet til å involvere seg i hans desperate forsøk på å bli ved makten.

De sa at han nesten hver eneste dag krevde at de skulle følge opp grunnløse påstander om juks, og at de hver gang henla sakene fordi det ikke fantes bevis.

De sa at et uopphørlige presset var et klart brudd på en lang tradisjon om at justisdepartementet skal være uavhengig av presidenten.

– Hvis man skader våre grunnleggende institusjoner, er det ikke lett å reparere dem. Så jeg anså det som viktig å prøve å sørge for at departementet holdt seg til sin kurs, sa Jeffrey Rosen, som fungerte som justisminister i Trumps siste dager som president.

Turbulente dager

Torsdagens høring fokuserte på de turbulente dagene etter at William Barr gikk av i desember 2020, etter at han pådro seg Trumps vrede ved å fastslå offentlig at valget hadde gått riktig for seg.

Han ble erstattet av Rosen, som ble kontaktet av Trump eller møtte Trump nesten hver eneste dag, og at temaet alltid var at departementet ikke gjorde nok for å granske påstått valgfusk.

En annen topptjenestemann, Richard Donoghue, sa at Trump kom med et helt arsenal av påstander, og at ingen av dem holdt vann. Han krevde blant annet av valgmaskinene skulle beslaglegges, at det skulle oppnevnes en spesialetterforsker for å granske det angivelige valgfusket, og rett og slett at departementet skulle fastslå at valget var korrumpert.

– Bare si at valget var korrumpert og overlat resten til meg og de republikanske kongressmennene, sa han til Rosen, ifølge Donoghues notater.

Ville innsette lojal mann

Det viste seg likevel at Trump fant en person i departementet som var villig til å støtte ham, nemlig advokaten Jeffrey Clark som ledet en av departementets avdelinger.

På et møte i Det hvite hus 3. januar foreslo Trump foreslo å fjerne Rosen og i stedet innsette Clark, og han ga seg ikke før hele ledelsen av departementet truet med å gå av og gjorde det klart at hundrevis av ansatte ville følge dem.

Samme dag som høringen ble det kjent at føderale etterforskere dagen før ransaket Clarks hjem i Virginia og tok med seg dokumenter, PC-er og mobiler.

Under høringen kom det også fram at minst fem republikanske kongressmedlemmer søkte Det hvite hus om benådning etter at forsøket på å underkjenne valget mislyktes, blant dem Matt Gaetz og Marjorie Taylor Greene.

Dermed ville de ikke kunne rettsforfølges for handlinger før, under eller etter stormløpet mot kongressen. Men Trump svarte ikke på anmodningene.

Ville legitimere løgnene

Torsdagens høring er den femte i rekka. Den sjette blir først holdt om flere uker for at komiteen skal få tid til å granske nye elementer som er kommet fram.

Høringen torsdag fokuserte mindre på de voldelige opptøyene og selve stormingen av kongressbygningen enn på Trumps press for å omgjøre valget.

Kongresskomiteen som i nesten ett år har gransket stormingen 6. januar, mener å kunne belegge at det var Trumps falske påstander om valgfusk som ledet til stormingen og det de kaller et kuppforsøk.

– Donald Trump ville ikke bare at justisdepartementet skulle utrede. Han ville at departementet skulle legitimere hans løgner, sa komiteens leder Bennie Thompson.