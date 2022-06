– Vi vet at dere kan føle mange ting akkurat nå: Sårhet, sinne, forvirring. Uansett hva du føler, er det greit. Vi er her med deg, og vi vil aldri slutte å kjempe for deg, skrev organisasjonen på Twitter.

Domstolen besluttet fredag å fjerne kvinners føderal rett til abort. Abortlovgivning blir nå opp til hver stat å bestemme.