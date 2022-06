Afghanske jordskjelvofre venter på hjelp

Hjelpearbeidere sliter med å ta seg fram til flere avsidesliggende landsbyer som ble rammet av det kraftige jordskjelvet natt til onsdag. De frykter at flere liv kan gå tapt som følge av kolera og andre sykdommer.

Ifølge det Taliban-kontrollerte nyhetsbyrået Bakhtar var det fredag funnet 1.150 omkomne i de to provinsene Paktika og Khost. Minst 1.600 ble skadd i skjelvet.

Talibans kriseminister opplyser til den afghanske kringkasteren TOLOnews at tilstanden til 1.000 av de skadde er kritisk.

Flere landsbyer er jevnet med jorda, 10.000 hus er ifølge lokale myndigheter helt eller delvis rasert, og det fryktes at enda flere ofre ligger begravd i ruinene.

Husholdninger i Afghanistan har vanligvis rundt 20 beboere, og både barn og voksne lå og sov da skjelvet rammet.

Nødhjelp på vei

Hjelpeorganisasjoner som Røde Halvmåne og Verdens matvareprogram (WFP) har sendt mat, medisiner og telt til de hardest rammede områdene, og en rekke land har bidratt med nødhjelp.

Fly med nødhjelp fra Iran og Qatar og lastebiler fra Pakistan ankom torsdag, og fredag landet også to fly fra India. Utfordringen er å bringe hjelpen fram til dem som trenger den mest. Landsbyene ligger ofte flere timers kjøretur fra nærmeste by, og veiene var fra før elendige.

Flere helseteam fra Røde Kors er på plass i jordskjelvområdet, og det samme er Flyktninghjelpen som bekrefter at Taliban gir dem full tilgang.

Kraftig regn de siste dagene har imidlertid ført til flom, og jordras har gjort mange veier helt uframkommelige. Jordskjelvet ødela også mobil- og strømmaster, og mange steder er derfor helt uten kontakt med omverdenen.

Hjerteskjærende

Den eneste måten å bringe inn hjelp og evakuere skadde på flere steder, er derfor med helikopter. Taliban brukte militære helikoptre for å evakuere skadde det første døgnet etter skjelvet, men opplyste fredag at denne delen av redningsarbeidet er over. Nå er det opp til hjelpeorganisasjoner å bringe inn nødhjelp.

Tusenvis er derfor overlatt til seg selv og har måttet tilbringe de siste regnfulle nettene uten tak over hodet. Når dagslyset kommer, fortsetter de letingen etter sine kjære, fjerner stein etter stein fra sammenraste hus og gravlegger sine døde.

Journalister som har besøkt området, forteller om hjerteskjærende scener. I landsbyen Gayan fant de en gråtende seks år gammel gutt som fortalte at begge foreldrene, to søstre og en bror alle var døde.

Ifølge Redd Barna er 118.000 barn rammet av skjelvet.

Bunnløs fattigdom

Paktika-provinsen var fra før en av Afghanistans fattigste, og det i et land der 97 prosent av de rundt 38 millioner innbyggerne ifølge FN lever under fattigdomsgrensa.

FN har lenge slått alarm og advart mot en nær forestående sultkatastrofe i Afghanistan, men uten at giverland har tatt dette helt inn over seg. Alt før jordskjelvet manglet FN rundt 30 milliarder kroner for å kunne nå alle som trenger det i landet, og behovet for hjelp har ikke blitt mindre etter jordskjelvet.

– Vi har verken tepper eller telt. Vannforsyningen vår er ødelagt. VI har bokstavelig talt ingenting å spise, forteller 21 år gamle Zaitullah Ghurziwal som bor i en av de hardt rammede landsbyene i Paktika-provinsen.