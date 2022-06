SVs forhandlingssjef åpner oljedøra på gløtt

SV fikk i fjor høst en avtale med regjeringspartiene om at den såkalte 26. konsesjonsrunden på norsk sokkel ikke skulle lyses ut i 2022. Dette ble framhevet som en av partiets seire i forhandlingene. Men avtalen gjelder bare ut 2022, og dermed kommer saken på bordet igjen når Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV skal forhandle om budsjettet for 2023.

Det er Fylkesnes som skal forhandle budsjett med regjeringspartiene til høsten, fordi finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski går ut i foreldrepermisjon.

– Vi vil benytte enhver anledning til å dytte vår målsetting om å stanse oljeleting og utlysning av nye områder og blokker for oljevirksomhet, sier Fylkesnes til NTB.

– Helheten

Likevel svarer han slik på spørsmålet om det er aktuelt for SV å inngå en budsjettavtale hvor punktet om 26. konsesjonsrunde ikke er med:

– Det er for tidlig å si.

– Det er selvfølgelig helt uaktuelt for oss å inngå en avtale som er svak på klima og miljø, deriblant oljespørsmålet, tilføyer han.

– Må formuleringen være den samme?

– Det er alltid helheten vi går i retning av. Ting kan løses på mange forskjellige vis, svarer nestlederen.

– Den veien vi må gå

De ordinære konsesjonsrundene åpner for leting i områder der oljeselskapene ikke har på plass infrastruktur fra før, og der geologien ikke er kjent. Tildelingene skjer vanligvis annethvert år, og forrige tildeling var i fjor. Sånn sett er det først i 2023 at en avtale om å ikke utlyse konsesjoner vil få betydning.

– Blir det lettere eller vanskeligere å få gjennomslag for en stans i høstens forhandlinger enn i fjor?

– Det kommer an på hvordan forhandlingene blir gjennomført. Jeg tror at flere også i regjeringspartiene ser at dette er den veien vi må gå. Jeg tror det blir lettere og lettere med nye steg for å redusere ny norsk oljevirksomhet, sier Fylkesnes.

Han sier det er viktig i forhandlingssituasjoner å være åpen for løsninger, så lenge målet er tydelig.

– Det haster at Norge kommer seg ut av oljesubsidiene og legger til rette for omfattende leting og virksomhet. Det haster med å få avviklet det, konstaterer Fylkesnes.

– Erfaren politiker

Fylkesnes har siden i fjor høst ledet en «forhandlingsenhet» i stortingsgruppa og har hatt ansvar for å koordinere og støtte SV-representanter i forhandlinger i de ulike komiteene.

Til høsten er det altså han som setter seg til forhandlingsbordet med Senterpartiets Geir Pollestad og Arbeiderpartiets Eigil Knutsen, som trenger SVs støtte for å lande budsjettet for 2023.

Knutsen, som leder finanskomiteen, sier de har hatt gode budsjettforhandlinger med Kaski.

– Vi ønsker henne lykke til med permisjon til høsten. Torgeir Knag Fylkesnes er en erfaren politiker som kjenner budsjettforhandlingene godt, og jeg er sikker på at det blir konstruktive forhandlinger også om 2023-budsjettet, skriver Knutsen i en tekstmelding til NTB.