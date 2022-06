USA: Natos forpliktelse til Litauen står «fjellstøtt» etter Russland-trussel

– Vi står ved Nato-allierte og vi står ved Litauen, sa talsperson Ned Price i USAs utenriksdepartement tirsdag.

Han understreket at USAs forpliktelse til artikkel 5 – som sier at et angrep på ett medlemsland er et angrep på hele alliansen – står «fjellstøtt».

Uttalelsene kommer etter at Russland tirsdag kom med trusler om alvorlige konsekvenser etter at nabolandet Litauen stengte for godstrafikk på jernbanelinjen til Kaliningrad. Det er den russiske eksklaven som ligger omkranset av Nato-land.

Både Litauen og EU har påpekt at jernbane-nekten er i tråd med EU-sanksjonene mot Russland.