Macron skal møte partiledere

Det er resultatet i det franske parlamentsvalget som tvinger Macron ut på jakt etter nye former for samarbeid. I helgen ble det klart at hans sentrum-høyre-allianse Ensemble hadde mistet flertallet i den lovgivende forsamlingen.

Tirsdag skal Macron aller først møte Christian Jacob, lederen for det tradisjonelle høyrepartiet Republikanerne.

Deretter skal han ha samtaler både med Sosialistpartiets leder Olivier Faure, kommunistenes leder Fabien Roussel og høyrepopulisten Marine Le Pen. Hennes parti Nasjonal samling gikk kraftig fram i valget.

Macron har imidlertid ikke planlagt å møte Jean-Luc Mélenchon, lederen for den nye venstreside-alliansen Nupes, der både sosialistene, kommunistene og De grønne inngår.