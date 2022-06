FN: Iran henrettet over 100 mennesker på tre måneder

Visekommissær for menneskerettigheter, Nada Al-Nashif, presenterte Guterres’ siste rapport i FNs menneskerettsråd i Genève tirsdag.

– Mens 260 personer ble henrettet i 2020, ble minst 310 personer henrettet i 2021, blant dem minst 14 kvinner, sier Nashif, som er opprørt over at Iran henretter stadig flere mennesker.

Mellom 1. januar og 20. mars ble minst 105 mennesker henrettet i landet, og mange av dem tilhørte minoritetsgrupper, opplyste Nashif.

I Guterres' rapport påpekes det med dyp bekymring at stadig flere henrettes for mindre alvorlige forbrytelser, deriblant narkotikakriminalitet.

– Dødsstraff brukes fremdeles på grunnlag av anklager som ikke er blant de mest alvorlige forbrytelser, og på et vis som er uforenlig med standarden for rettferdig rettergang, sa Nashif.

I mars ble 52 mennesker dømt til døden for narkotikarelatert kriminalitet og overført til et fengsel i byen Shiraz der de skulle henrettes, sa Nashif. Hun gikk også hardt ut mot iranske myndigheters fortsatte bruk av dødsstraff for forbrytelser begått av mindreårige, noe som er i strid med Barnekonvensjonen og folkeretten.