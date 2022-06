Senterpartiet fornøyd med å styre med bare Ap

Det siste halvåret har krigen i Ukraina ført til uro internasjonal. Dette har gjort det ekstra viktig at de to regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet står på samme side i Nato og sikkerhetspolitikken, påpekte Slagsvold Vedum, under Senterpartiets oppsummerende pressekonferanse før sommeren.

– Det siste halvåret har vist hvor viktig det er med felles syn og en felles plattform, det har gjort oss i stand til å ta beslutninger raskt og effektiv. Det har dessverre vist seg å være viktig, sa Vedum.

Senterpartiet har slitt på målingene siden valget. På Nettavisens junimåling fikk partiet 7 prosent, noe som tilsvarer nesten en halvering siden valgresultatet da partiet fikk 13,5 prosent.

På pressekonferansen la Senterparti-lederen vekt på at han er fornøyd med at de gikk i regjeringen med Arbeiderpartiet alene, og understreket at han mener de er det mest styringsdyktige alternativet.

– Samarbeidet internt i regjeringen har vært utrolig godt, og har vært preget av stor tillit, sa Vedum.

Han la til at det har vært viktig for Senterpartiet å bidra til forutsigbarhet i olje- og gasspolitikken. Ifølge Vedum er det nødvendig at Norge fortsetter med å produsere så mye olje og gass som mulig, blant annet for å sikre stabile forsyninger til resten av Europa.

Vedum hadde med seg flere statsråder på den oppsummerende pressekonferansen. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram, justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og landbruks- og matminister Sandra Borch deltok alle, i tillegg til parlamentarisk leder Marit Arnstad.