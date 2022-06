Liten tro på rask Nato-enighet mellom Tyrkia, Sverige og Finland

Mandag står Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i spissen for et møte mellom representanter for de tre landene. Målet er å komme nærmere en avtale som gjør at Tyrkia vil godta at Sverige og Finland blir Nato-medlemmer.

Den svenske Tyrkia-eksperten Paul Levin tror ikke saken lar seg løse innen Nato- toppmøtet, som holdes i Madrid i midten av neste uke.

– Jeg tror det er mulig, men det vil bli veldig vanskelig, sier Levin, som er direktør ved Institutet för Turkietstudier ved Stockholms universitet.

– Det vil kreve at begge parter viser ekte vilje til å gjøre et slags kompromiss, sier han til nyhetsbyrået AFP.

Både Nato og de to nordiske søkerlandene hadde regnet med en rask søknadsprosess, men det var før Tyrkia krevde en rekke innrømmelser, spesielt når det gjelder Sveriges politikk overfor kurdiske grupperinger.

Også den tyske regjeringen toner ned utsiktene til en rask løsning. En ikke navngitt regjeringskilde sier søknadene må settes inn i sin historiske kontekst.

– Og gitt den historiske dimensjonen, vil det ikke være en katastrofe hvis vi trenger noen få uker til, sier kilden, som insisterer på at konflikten lar seg løse.

– Vi er trygge på, svært trygge på at det er mulig å finne en løsning som tar hensyn til begge parters interesser, sier vedkommende.