To drept i skyting ved kirke i Alabama

Den mistenkte gjerningspersonen er pågrepet, opplyser politiet. Angrepet fant sted ved Saint Stephen’s Episcopal Church i forstaden Birmingham.

På en pressekonferanse torsdag sa politioverbetjent Shane Ware at en enslig person entret et lite gruppemøte i kirken og åpnet ild. Skadeomfanget er uklart for den tredje som ble skutt.

Politiet har ikke identifisert gjerningspersonen, eller kommet med flere detaljer om angrepet eller hva som var motivet.

Pastor Kelley Hudlow i det lokale bispedømmet sier til den TV-stasjonen WBRC at kirken og lokalsamfunnet er rystet over skyteepisoden.

– Det er sjokkerende. Saint Stephen's er et samfunn bygget på kjærlighet, bønner og godhet, og de kommer til å finne sammen. Folk fra alle trosretninger kommer sammen for å be om helbredelse, sa hun.

USA er blitt rystet av en rekke blodige skyteepisoder den siste tiden, blant anent i Buffalo i New York og Uvalde i Texas.

(©NTB)