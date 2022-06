To amerikanere skal være tatt til fange av russiske styrker i Ukraina

Det melder The Telegraph. Om opplysningene stemmer, vil de være de første amerikanske ekssoldatene som blir russiske krigsfanger siden krigen brøt ut.

En kollega av de to mennene, som ba om å ikke bli navngitt, sier at de ble tatt under en kamp forrige torsdag i landsbyen Izbytske, som ligger i nærheten av Kharkiv.

I sammenstøtene skjøt en stridsvogn mot de to mennene, men verken levninger eller utstyr etter dem ble funnet etterpå. Senere så kollegaen en melding på en russisk Telegram-kanal der det het at to amerikanere hadde blitt tatt i nærheten av Kharkiv.

Drueke vervet seg etter terrorangrepene 11. september 2011, og har tjenestegjort i Irak. Huynh har tjenestegjort i marinen i fire år, men hadde ikke vært i strid før krigen.