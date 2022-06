NHO støtter forslag om å heve aldersgrensen for pensjon

– Dersom dagens arbeidstakere ikke jobber lenger for å kompensere for økende levealder, legger vi for stort økonomisk ansvar på våre barn og barnebarn. Et pensjonssystem må stå seg over tid og være rettferdig på tvers av generasjoner, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

For å vise solidaritet med dem som kommer etter oss, bør aldersgrensene justeres i takt med hvor lenge vi lever, mener Melsom.

– Så er det viktig å huske at alle ikke vil klare å jobbe like lenge, og for disse må vi ha gode sosiale ordninger, for eksempel uføretrygd.

NHO skal se nærmere på rapporten og sende inn en høringsuttalelse.

Pensjonsutvalget la torsdag fram sin rapport om pensjonsreformen fra 2011. Dersom utvalget får det som det vil, må de som er født på 90-tallet, regne med å jobbe til de er 70 og et halvt år, mens de som blir født i dag, må stå i arbeid til de er over 72.

