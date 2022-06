Deichman-bråk kaster skygge over prinsessefesten

Det er regjeringens festmiddag torsdag kveld som har satt sinnene i kok.

Middagen holdes på Deichman i Bjørvika, det svært populære nye hovedbibioteket i Oslo. Middagen fører til at biblioteket må holde stengt for publikum hele dagen, noe som har fått flere kritiske røster til å rope ut – deriblant de ansatte.

– Det er flaut at det flotteste bygget i byen, hvis viktigste funksjon er å være tilgjengelig for alle, blir omgjort til et lukket selskapslokale for fiffen, skriver Jenny Dellegård, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet Deichmanklubben og Goro Aarseth i Bibliotekarforbundet Deichman i et innlegg i Dagbladet.

Tror summen er positiv

Forfatter og historiker Trond Norén Isaksen tror likevel ikke at kongehuset tar skade.

Han tror folk er interessant i å få vite mer om prinsessen, som han oppfatter som godt likt.

– Så jeg tror at i sum er det positiv oppmerksomhet for kongehuset, sier Isaksen til NTB.

Kongehuseksperten legger til at han skjønner at folk syns det er litt kjipt at biblioteket må holde stengt en hel dag.

– Men det er én dag av 365 i året, så jeg tror nok at folk glemmer det ganske fort.

Mener prinsessen bør frasi seg tronen

Ane Breivik, leder i Unge Venstre, er blant gjestene på middagen. Hun bemerker at man sikkert kan mene at det er smakløst å legge beslag på Deichman.

– Men det er like smakløst de resterende 364 dagene av året der vi lever med en anakronisme, i form av kongehuset, sier Breivik til NTB.

Selv ser hun nemlig helst at prinsesse Ingrid Alexandra aldri blir dronning i Norge.

– Det beste hadde vært hvis prinsesse Ingrid Alexandra, eller for så vidt faren hennes, valgte å abdisere selv – å gå selv. Da kunne vi kanskje fått en styreform som var mer i tråd med de prinsippene kongefamilien ofte snakker pent om – demokrati og folkestyre, sier Breivik til NTB.

Ungdomspartilederen understreker at hun gjerne skåler for 18-åringen – og spiser middag på statens regning.

– Men jeg tror nok at kongefamilien også må skjønne at den rollen de har i offentligheten, er fryktelig, fryktelig utdatert og arkaisk.

Forsinket feiring

Torsdagens arrangement er regjeringens bursdagsgave til den kommende tronarvingen. Hun fylte 18 allerede i vinter, men da ble feiringen utsatt på grunn av pandemien.

– Endelig skal vi feire prinsessens myndighetsdag. Vi feirer samtidig en viktig milepæl i norsk historie, ettersom prinsesse Ingrid Alexandra er vår første kvinnelige tronarving. Jeg er glad for å ønske gjester fra hele landet velkommen, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Regjeringen har lagt vekt på å invitere ungdom fra idrett, kultur, samfunnsliv og organisasjonsliv. Representanter for ungdommens fylkesråd og utvalgte ungdommer fra alle fylkene er alle representert på festmiddagen. Det samme gjelder lederne for ungdomspartiene og en rekke organisasjoner, lag og foreninger.

Det offisielle Norge er også tungt representert på gjestelisten.