120 millioner kroner til katastrofeforebygging i utviklingsland

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) undertegnet en avtale med FNs organ for katastrofereduksjon torsdag.

Støtten fra Norge kommer etter at regjeringen under klimaforhandlingene i Glasgow i fjor lovet at norsk klimafinansiering skal dobles innen 2026. Dette inkluderer en tredobling av støtten til klimatilpasning.

– Målet er betydelig reduksjon av risiko for katastrofer, tap av menneskeliv og at folk mister livsgrunnlaget og samfunn raseres som følge av en ekstrem hendelse, sier Tvinnereim.

(©NTB)